Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации

Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х

"Сегодня главы правительств стран Содружества выбрали достопочтенную Ширли Айоркор Ботчвей, в настоящее время являющуюся министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы, в качестве нового генерального секретаря Содружества", — говорится в сообщении.

Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.