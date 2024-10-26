Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организации
Лидеры стран Содружества наций выбрали нового генсека организацииЛидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации.
Лидеры стран Содружества наций выбрали действующего министра иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей в качестве нового генерального секретаря организации.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте организации в соцсети Х
"Сегодня главы правительств стран Содружества выбрали достопочтенную Ширли Айоркор Ботчвей, в настоящее время являющуюся министром иностранных дел и региональной интеграции Ганы, в качестве нового генерального секретаря Содружества", — говорится в сообщении.
Содружество наций - это объединение 53 независимых государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты, а также Мозамбик и Руанда. Совокупное население стран Содружества составляет более двух миллиардов человек. Главой Содружества является британский монарх.
Today at #CHOGM2024, Commonwealth Heads of Government have selected the Hon Shirley Ayorkor Botchwey, currently the Minister for Foreign Affairs and Regional Integration of Ghana, as the incoming Secretary-General of the Commonwealth. pic.twitter.com/hVUvTqlt1D