 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Куба и США могут возобновить авиасообщение уже к концу года

    Об этом сообщила глава отдела МИД Кубы по отношениям с США Жозефина Видаль

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ По словам главы отдела МИД Кубы по отношениям с США Жозефины Видаль, авиасообщение между Кубой и Соединенными Штатами может быть восстановлено уже к концу года, передает Газета.Ru со ссылкой на Reuters.

    «Мы очень близки к первым соглашениям или договоренностям, которые мы сможем представить в течение нескольких недель», — подчеркнула Видаль.

    Она отметила, что договоренности двух государств также будут касаться мер по защите окружающей среды и борьбу с оборотом наркотиков.

    Ранее сообщалось, что Рауль Кастро планирует уйти в отставку в 2018 году после окончания второго срока на посту главы государства.

    Летом этого года после полувековой вражды Куба и США начали процесс нормализации отношений, в августе госсекретарь Джон Керри торжественно поднял американский флаг над американским посольством на Кубе, напоминает Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi