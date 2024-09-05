КНР и Африка поддерживают мирное урегулирование в Украине

Китай и страны Африки поддерживают все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса.

Китай и страны Африки поддерживают все усилия, которые способствуют мирному урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в Пекинской декларации, подписанной на Форуме китайско-африканского сотрудничества.

"Мы поддерживаем все усилия, которые способствуют мирному разрешению украинского кризиса", - уточняется в документе.

Согласно информации, подписи под декларацией поставили 53 африканских государства. В документе также содержится призыв "не сокращать поддержку и инвестиции для Африки" из-за войны в Израиле и эскалации украинского кризиса, говорится в сообщении.

Отмечается, что страны, подписавшие декларацию, попросили поддержать государства региона в решении глобальных проблем. Среди них: продовольственная безопасность, изменение климата и энергетический кризис.

На форуме председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет готовить африканских военных и правоохранителей. По его словам, Китай готов совместно с африканскими странами защищать интересы развивающихся стран.