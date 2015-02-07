Северная Корея провела испытания новой противокорабельной ракеты

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Северная Корея разработала и испытала новую самонаводящуюся противокорабельную ракету. Как отмечает Report, об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Ренхап со ссылкой на СМИ КНДР.

Испытания ракеты прошли в 155-й части военно-морских сил под руководством командующего Восточным флотом Корейской народной армии Чин Чхоль Су при личном участии Ким Чен Ына, первого председателя Комитета обороны КНДР.

Южнокорейское агентство сообщает, что новая ракета обладает системой точного распознавания "свой-чужой", но дальность действия этого оружия КНДР не раскрывается. В то же время, Ким Чен Ын выразил удовлетворение по поводу уровня разработки новой ракеты, способной нанести "дальнобойный удар". Он распорядился создавать еще больше компактных и "умных" тактических вооружений, способных противостоять противнику в современных боевых действиях