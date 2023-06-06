О нас

Клеверли: Произошедшее на Каховской ГЭС - результат вторжения РФ в Украину

Клеверли: Произошедшее на Каховской ГЭС - результат вторжения РФ в Украину На данном этапе еще слишком рано давать содержательную оценку деталям разрушения плотины на юге Украины.
Другие страны
6 июня 2023 г. 12:13
Клеверли: Произошедшее на Каховской ГЭС - результат вторжения РФ в Украину

На данном этапе еще слишком рано давать содержательную оценку деталям разрушения плотины на юге Украины.

Как передает Report, об этом заявил агентству Reuters глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

"Я слышал сообщения о взрыве на плотине и риске наводнения. Пока слишком рано давать какую-либо значимую оценку деталям", - сказал он.

По его словам, несмотря на то, что в подрыве Каховской ГЭС Россия обвиняет Украину, а Украина - РФ. "Единственная причина, по которой это вообще является проблемой, заключается в полномасштабном вторжении России в Украину. Мы продолжаем изучать сложившуюся ситуацию, но лучшее, что Россия могла бы сделать сейчас, - это немедленно вывести свои войска", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kleverli: “Kaxovka SES-də baş verənlər Rusiyanın Ukraynaya təcavüzünün nəticəsidir”
Версия на английском языке Ukraine dam blast - result of Russian invasion - UK minister

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Папа Римский Франциск направил президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
5 июня 2023 г. 21:24
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
Утверждена Госпрограмма социально-экономического развития Нахчывана на 2023-2027 годы
5 июня 2023 г. 20:33
Эрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
ФотоЭрдоган вступил в должность президента Турецкой Республики
3 июня 2023 г. 16:21
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
Эльдар Самедов: Есть данные о наличии и других массовых захоронений в Шуше
3 июня 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi