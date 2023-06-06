Клеверли: Произошедшее на Каховской ГЭС - результат вторжения РФ в Украину

На данном этапе еще слишком рано давать содержательную оценку деталям разрушения плотины на юге Украины.
Как передает Report, об этом заявил агентству Reuters глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
"Я слышал сообщения о взрыве на плотине и риске наводнения. Пока слишком рано давать какую-либо значимую оценку деталям", - сказал он.
По его словам, несмотря на то, что в подрыве Каховской ГЭС Россия обвиняет Украину, а Украина - РФ. "Единственная причина, по которой это вообще является проблемой, заключается в полномасштабном вторжении России в Украину. Мы продолжаем изучать сложившуюся ситуацию, но лучшее, что Россия могла бы сделать сейчас, - это немедленно вывести свои войска", - сказал он.