Казахстан будет экспортировать мясо в Турцию, Грузию и Иран

Казахстан будет экспортировать мясо в Турцию, Афганистан и Пакистан

Казахстан расширяет рынки экспорта мяса.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Казахстана Айдарбек Сапаров на заседании правительства во вторник.

"Уже подписаны ветсертификаты с Грузией (по убойному крупному рогатому скоту (КРС); убойному мелкому рогатому скоту (МРС) и Ираном (шерсть копытных). Продолжается расширение рынков продукции животноводства с такими странами, как Турция, Афганистан и Пакистан", - сказал Айбарбек Сапаров.

Он отметил, что Казахстан уже давно поставляет мясо в Европу и Китай.

По данным министра в реестре европейских стран зарегистрировано 62 казахстанских предприятия, поставляющих мясо и сельхозпродукцию.

"В текущем году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт мёда в страны ЕС, ведутся работы по началу экспорта продукции аквакультуры, конины и молока", - сообщил министр.

В реестре экспортеров в Китай значатся 2649 казахстанских предприятий.

По итогам 2024 года экспорт говядины вырос в 1,4 раза и превысил 22 тыс. тонн, баранины - в 2,2 раза, - до 18 тыс. тонн.