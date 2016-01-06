​Катар отзывает своего посла из Ирана

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Власти Катара отзывают своего посла из Тегерана в знак протеста против нападения на саудовские дипломатические миссии в Иране.

Как передает Report, об этом сегодня сообщило агентство Reuters.

Эр-Рияд 3 января объявил о разрыве дипломатических отношений с Ираном. Причиной этого стали нападения на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и консульство в Мешхеде демонстрантов, протестовавших против казни на территории королевства шиитского богослова Нимра ан-Нимра.

4 января о разрыве дипотношений с Ираном сообщили Бахрейн и Судан, Объединенные Арабские Эмираты объявили о понижении дипломатических отношений с ИРИ до уровня поверенных в делах.

5 января об отзыве своего посла из Тегерана заявил Кувейт. Сегодня о разрыве дипотношений с Ираном проинформировали власти Джибути.