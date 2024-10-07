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Каис Саид в очередной раз победил на выборах президента Туниса

Каис Саид в очередной раз победил на выборах президента Туниса Действующий президент Туниса Каис Саид побеждает на очередных выборах главы государства, набирая 90,69% голосов избирателей.
Другие страны
7 октября 2024 г. 22:50
Каис Саид в очередной раз победил на выборах президента Туниса

Действующий президент Туниса Каис Саид побеждает на очередных выборах главы государства, набирая 90,69% голосов избирателей.

Как передает Report, соответствующие предварительные данные озвучил на пресс-конференции председатель Независимого высшего органа по проведению выборов (выполняет функции ЦИК - ред.) Фарук Буаскер.

Трансляция выступления велась на странице избиркома в соцсети.

"Общая явка избирателей на территории республики и за рубежом достигла 28,8%", - сообщил Буаскер. По его словам, из общего числа зарегистрированных избирателей, которое составило 9 753 217, проголосовали 2 808 548 человек.

На второе место вышел приговоренный к 12 годам тюрьмы Айяши Заммель от левой партии "Азимун", набирая 7,35%, на третьем месте - Зухейр Магзауи, представляющий социал-демократическую партию "Харакят аш-Шааб", с 1,97% голосов избирателей.

Президентские выборы в Тунисе состоялись 6 октября 2024 года. Окончательно итоги будут подведены после завершения срока подачи апелляций - не позднее 9 ноября.

Напомним, что Каис Саид официально вступил в должность главы государства на первый срок 23 октября 2019 года. По итогам выборов Саид, выдвигавшийся как независимый кандидат, одержал победу во втором туре над Набилем Каруи (представителем центристской партии "Сердце Туниса"), набрав 72,71% голосов избирателей.

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