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Израиль заявил о ликвидации ответственного за удар по стадиону в Маждаль-Шамс командира "Хезболлах"

Израиль заявил о ликвидации ответственного за удар по стадиону в Маждаль-Шамс командира "Хезболлах" ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлах" Хидера аль-Шабиа, который в июле организовал удар по футбольному полю на Голанских высотах.
Другие страны
3 октября 2024 г. 21:17
Израиль заявил о ликвидации ответственного за удар по стадиону в Маждаль-Шамс командира Хезболлах

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлах" Хидера аль-Шабиа, который в июле организовал удар по футбольному полю на Голанских высотах.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявлении армейской пресс-службы.

"Вчера, по данным разведки, истребители IAF уничтожили Хидера аль-Шабиа - террориста, ответственного за нападение в Мадждал-Шамсе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хидер аль-Шабиа командовал районом Хардов в организации "Хезболлах", он также ответственен за сотни ракетных и противотанковых ракетных пусков по позициям ЦАХАЛ в районе Хардов, горы Хермон и северных Голанских высотах.

В "Хезболлах" это заявление Израиля пока не комментировали.

Напомним, что 27 июля боевики "Хезболлах" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.

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Версия на азербайджанском языке İsrail stadiona hücuma görə məsul olan “Hizbullah” komandirinin məhv edildiyini açıqlayıb

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