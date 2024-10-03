Израиль заявил о ликвидации ответственного за удар по стадиону в Маждаль-Шамс командира "Хезболлах"

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлах" Хидера аль-Шабиа, который в июле организовал удар по футбольному полю на Голанских высотах.

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлах" Хидера аль-Шабиа, который в июле организовал удар по футбольному полю на Голанских высотах.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявлении армейской пресс-службы.

"Вчера, по данным разведки, истребители IAF уничтожили Хидера аль-Шабиа - террориста, ответственного за нападение в Мадждал-Шамсе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Хидер аль-Шабиа командовал районом Хардов в организации "Хезболлах", он также ответственен за сотни ракетных и противотанковых ракетных пусков по позициям ЦАХАЛ в районе Хардов, горы Хермон и северных Голанских высотах.

В "Хезболлах" это заявление Израиля пока не комментировали.

Напомним, что 27 июля боевики "Хезболлах" нанесли удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.