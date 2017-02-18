Историки поместили Обаму на 12-ое место в рейтинге президентов США

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Телеканал C-SPAN опубликовал рейтинг президентов США, который составляют американские историки: бывший президент США Барак Обама занял 12 место, передает Report со ссылкой на РБК.

Историки поставили Обаме высокие оценки за стремление к "равному для всех правосудию" и за внушительный "моральный авторитет". В этих категориях Обама среди всех президентов США занял третье и седьмое место. 44-ый президент США также вошел в топ-10 в категории "хозяйственное руководство".

Худшие оценки Обама получил за отношения между президентом и конгрессом (39-ое место).

Рейтинг возглавляет 16-ый президент США Авраам Линкольн (срок президентства 1861 по 1865 год). На втором месте идет первый президент США Джордж Вашингтон (с 1789 по 1797 год), третье место занимает Франклин Делано Рузвельт, который был президентом США с 1933 по 1945 год.

В опросе 2017 года участвовали 91 историк, которым предложили оценить президентов США по шкале от 0 (неэффективный) до 10 (очень эффективный). Опрошенные историки специализируются на президентах США.