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"Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе по Голанским высотам

"Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе по Голанским высотам Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе с воздуха по  "жизненно важной" объекту Израиля на на Голанских высотах.
Другие страны
12 октября 2024 г. 09:33
Исламское сопротивление Ирака заявило об ударе по Голанским высотам

Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе с воздуха по "жизненно важной" объекту Израиля на на Голанских высотах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении движения на странице в Telegram.

"В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане <...> "Исламское сопротивление Ирака" сегодня утром, в субботу, 12.10.2024, атаковало с воздуха жизненно важную цель на оккупированных Голанах", - отмечается в заявлении.

Никаких комментариев со стороны Израиля пока не последовало.

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