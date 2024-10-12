"Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе по Голанским высотам

Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе с воздуха по "жизненно важной" объекту Израиля на на Голанских высотах.

Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило об ударе с воздуха по "жизненно важной" объекту Израиля на на Голанских высотах.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении движения на странице в Telegram.

"В продолжение нашего подхода к сопротивлению оккупации, в поддержку нашего народа в Палестине и Ливане <...> "Исламское сопротивление Ирака" сегодня утром, в субботу, 12.10.2024, атаковало с воздуха жизненно важную цель на оккупированных Голанах", - отмечается в заявлении.

Никаких комментариев со стороны Израиля пока не последовало.