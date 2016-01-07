Иран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаудара по своему посольству в Йемене

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Тегеран обвинил Саудовскую Аравию в нанесении авиаудара по посольству Ирана в Йемене.
Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, авиаудар был нанесен по столице Йемена Сане. Несколько охранников посольства получили ранения.
Кроме того, Иран обвинил Саудовскую Аравию в использовании запрещенных кассетных бомб.
Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, в свою очередь заявила, что удары по Сане направлены против хуситов.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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