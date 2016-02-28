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    ​Иракская армия предотвратила атаку ИГИЛ на западе Багдада

    В ходе операции были уничтожены несколько боевиков ИГИЛ

    Баку. 28 Февраля. REPORT.AZ/ Отряды иракской армии сорвали попытку боевиков террористической группировки ИГИЛ атаковать несколько населенных пунктов на западе столицы страны - Багдада.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщили в штабе столичного военного округа.

    "Иракская армия предотвратила атаку формирований исламистов близ населенных пунктов Эль-Абади и Эль-Хайтавейн западнее столицы страны. В ходе операции были уничтожены несколько боевиков ИГИЛ, в том числе два террориста-смертника, которые уже были снаряжены для совершения актов самоподрыва", - говорится в заявлении командования округа.

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