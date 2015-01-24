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    ​В Индии 11 человек погибли в результате падения автомобиля в пропасть

    По данным полиции, трагедия произошла в условиях низкой видимости на сложном участке горной дороги

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, трое получили серьезные травмы при падении в ущелье автомобиля в северо-восточном индийском штате Аруначал-Прадеш минувшей ночью. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Telegraph.

    По данным полиции, трагедия произошла в условиях низкой видимости на сложном участке горной дороги. На крутом повороте в густом тумане водитель не успел сориентироваться, и автомобиль вылетел за пределы трассы. Машина упала в ущелье с высоты свыше 45 метров близ города Сесса, по пути к знаменитому своими буддистскими монастырями округу Западный Каменг.

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