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Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).
Другие страны
3 марта 2024 г. 12:54
Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена", - прокомментировал Маск публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало. Но вместо того, чтобы расформироваться, у нее появилась новая миссия: расширяться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания", - изложил свою точку зрения Сакс.

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Версия на азербайджанском языке Mask NATO-nun çoxdan dağılmalı olduğu fikrini dəstəkləyib

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