Илон Маск поддержал идею о необходимости расформировать НАТО

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Американский предприниматель, миллиардер Илон Маск поддержал идею о давно назревшей необходимости расформировать Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

"Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что ее заклятый враг и причина создания, Организация Варшавского договора, была распущена", - прокомментировал Маск публикацию миллиардера Дэвида Сакса.

"В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причины ее появления больше не существовало. Но вместо того, чтобы расформироваться, у нее появилась новая миссия: расширяться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания", - изложил свою точку зрения Сакс.