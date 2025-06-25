Халук Гёргюн: Оборонная промышленность Турции имеет большой потенциал

Турция имеет хорошо развитую и высокотехнологичную оборонную промышленность и, разумеется, участвует в закупках, осуществляемых НАТО, но вклад страны может быть значительно больше благодаря высокому потенциалу.

Турция имеет хорошо развитую и высокотехнологичную оборонную промышленность и, разумеется, участвует в закупках, осуществляемых НАТО, но вклад страны может быть значительно больше благодаря высокому потенциалу.

Об этом европейскому бюро Report заявил Халук Гёргюн, глава Управления оборонной промышленности при президенте Турции.

"У нас есть действующие проекты в рамках НАТО. Но мы считаем, что можем внести еще больший вклад. За последние два года количество проектов, в которых мы участвуем, увеличилось, и мы работаем, чтобы расширить это участие", - заявил Гёргюн.

Отвечая на вопросы азербайджанских журналистов, он отметил, что генсек НАТО неоднократно подчеркивал важность Турции для альянса.

"После своего назначения Рютте посетил Турцию. Мы подробно рассказали ему о наших компаниях, компетенциях, возможностях, уровне развития и потенциальном вкладе, который мы можем внести", - сказал он.

Затем представители оборонной промышленности побывали в штаб-квартире в Брюсселе.

"В течение последних полутора лет Турция активно работает над увеличением своего вклада в НАТО, особенно в сфере оборонной промышленности. Как глава Управления оборонной промышленности, я и вся наша команда при каждой возможности вызываемся принимать у себя мероприятия, организуемые НАТО", - рассказал Гергюн.

Одно из таких мероприятий состоялось в Турции в прошлом месяце, кроме того, мы принимаем у себя два из четырех этапов программы НАТО Innovation Continuum, отметил он.

"Турция имеет представителей во всех подразделениях НАТО через Управление оборонной промышленности, а некоторые наши коллеги даже возглавляют определенные подгруппы и инфраструктурные проекты", - сказал Гергюн.

По его словам, недавно агентство НАТО по закупкам объявило конкурс, связанный с системами противовоздушной обороны. Была создана рабочая группа для разработки архитектуры безопасности противовоздушной обороны НАТО, в которую были приглашены пять компаний, том числе турецкая ASELSAN. Что касается цели затрат в 5% ВВП на оборону, учитывая географическое положение, Турция продолжает свои оборонные расходы как на закупки, так и на инвестиции в будущее, считает он.

"В настоящее время Турция является одной из стран, наиболее близких к достижению этих целей, - сказал Гергюн, – Если мы сложим все оборонные расходы – Министерства национальной обороны, Министерства внутренних дел, полиции, жандармерии, закупок Управления оборонной промышленности – то уже сейчас они превышают 3,5% ВВП. Поэтому я считаю, что Турция очень близка к достижению этих целей".