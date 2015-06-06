Хайди Тальявини оставляет пост спецпредставителя председателя ОБСЕ

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Спецпредставитель председателя ОБСЕ швейцарка Хайди Тальявини уходит в отставку со своего поста.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель федерального департамента иностранных дел Швейцарии Жан-Марк Кревуазье.

Посол Хайди Тальявини "желает в ближайшее время завершить свой мандат", отметил он.

Каких-либо других подробностей официальный представитель не сообщил, отметив, что "дополнительная информация будет дана в ближайшее время". "На настоящий момент г-жа Тальявини не желает высказываться (по данному вопросу)", - заключил Жан-Марк Кревуазье.