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    Хайди Тальявини оставляет пост спецпредставителя председателя ОБСЕ

    Посол желает в ближайшее время завершить свой мандат

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Спецпредставитель председателя ОБСЕ швейцарка Хайди Тальявини уходит в отставку со своего поста. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель федерального департамента иностранных дел Швейцарии Жан-Марк Кревуазье.

    Посол Хайди Тальявини "желает в ближайшее время завершить свой мандат", отметил он.

    Каких-либо других подробностей официальный представитель не сообщил, отметив, что "дополнительная информация будет дана в ближайшее время". "На настоящий момент г-жа Тальявини не желает высказываться (по данному вопросу)", - заключил Жан-Марк Кревуазье.

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