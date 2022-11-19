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Госдеп: Мы продолжаем действовать в одностороннем порядке, чтобы привлечь Иран к ответственности

Госдеп: Мы продолжаем действовать в одностороннем порядке, чтобы привлечь Иран к ответственности "Иран продолжает игнорировать права человека своего народа, продолжая стрелять и убивать мирных демонстрантов, в том числе женщин и детей".
Другие страны
19 ноября 2022 г. 06:42
Госдеп: Мы продолжаем действовать в одностороннем порядке, чтобы привлечь Иран к ответственности

"Иран продолжает игнорировать права человека своего народа, продолжая стрелять и убивать мирных демонстрантов, в том числе женщин и детей".

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Патель.

По его словам, Тегеран стремится остановить инакомыслие и помешать миру наблюдать за его жестокими репрессиями, а также помешать миру обратить внимание на спонсируемое государством насилие в отношении женщин:

"Однако мир наблюдает за этим, и нарушение прав человека в Иране не должно оставаться без последствий. Мы продолжаем участвовать в односторонних действиях, многосторонних мерах и механизмах ООН, чтобы привлечь иранские власти к ответственности за нарушение прав человека и основных свобод иранского народа".

Напомним, что в ходе акций протестов в Иране погибли более 400 человек

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