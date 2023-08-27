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Глава SpaceX Маск призвал минюст США подать в суд против самого себя

Глава SpaceX Маск призвал минюст США подать в суд против самого себя Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал минюсту США подать в суд против самого себя.
Другие страны
27 августа 2023 г. 00:13
Глава SpaceX Маск призвал минюст США подать в суд против самого себя

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал минюсту США подать в суд против самого себя.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

С таким призывом бизнесмен выступил на фоне иска ведомства против компании SpaceX из-за дискриминации беженцев при приеме на работу. Он прокомментировал сообщение профессора экономики Алекса Табарукка, который заявил о продвижении министерством идеи того, что только американцы могут подавать заявление на работу. "Министерству юстиции США придется подать в суд на самих себя", - отметил Маск.

В комментариях к своей публикации он добавил, что эта ситуация "слишком ироничная".

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