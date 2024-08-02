Глава МВД: Во Франции с начала Олимпийских игр задержаны 200 человек

В Париже и его окрестностях с начала Олимпийских игр стражи порядка задержали 200 человек.

В Париже и его окрестностях с начала Олимпийских игр стражи порядка задержали 200 человек.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"Задержаны 200 человек, 180 из них взяты под стражу", - сказал он.

По словам главы МВД, за первую неделю проведения игр фиксируется значительное снижение уровня преступности. По его словам, количество ограблений с применением силы уменьшилось на 24%, число угонов автомобилей - на 10%.

Министр связал снижение уровня преступности с тем, что для обеспечения порядка во время Олимпиады задействовано много полицейских.

В регионе Иль-де-Франс в районе олимпийских объектов размещено 35 тыс. полицейских и жандармов, 18 тыс. военных и несколько тысяч сотрудников частных охранных предприятий.