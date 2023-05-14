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Глава МИД Венгрии направился в Китай обсудить план урегулирования конфликта в Украине

Глава МИД Венгрии направился в Китай обсудить план урегулирования конфликта в Украине Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направился в Китай, чтобы обсудить план мирного урегулирования ситуации в Украине.
Другие страны
14 мая 2023 г. 13:18
Глава МИД Венгрии направился в Китай обсудить план урегулирования конфликта в Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто направился в Китай, чтобы обсудить план мирного урегулирования ситуации в Украине.

Как передает Report , об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По соседству с нами идет война, Европа охвачена военным психозом, поэтому усилия в поддержку мира имеют особое значение и должны постоянно подкрепляться", - отметил Сийярто.

Он пояснил, что Венгрия поддерживает китайский мирный план по двум причинам: он существует и направлен на достижение мира.

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