Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции

Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции в связи с ситуацией в секторе Газа.

Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции в связи с ситуацией в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Израиль не будет мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я приказал подготовить еще один список продуктов, экспорту которых Израиль будет препятствовать", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Кац сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.

Отметим, что Турция с 9 апреля ввела ограничения на экспорт ряда промтоваров в Израиль.