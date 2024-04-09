Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции

Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции в связи с ситуацией в секторе Газа.
Как передает Report, об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.
"Израиль не будет мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я приказал подготовить еще один список продуктов, экспорту которых Израиль будет препятствовать", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Кац сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.
Отметим, что Турция с 9 апреля ввела ограничения на экспорт ряда промтоваров в Израиль.