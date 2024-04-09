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Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции

Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции в связи с ситуацией в секторе Газа.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 16:05
Глава МИД Израиля заявил об ответных шагах после санкций Турции

Израиль предпримет ответные меры после санкций со стороны Турции в связи с ситуацией в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Израиля Исраэль Кац.

"Израиль не будет мириться с односторонним нарушением торговых соглашений и примет параллельные меры против Турции, которые нанесут ущерб турецкой экономике. Я приказал подготовить еще один список продуктов, экспорту которых Израиль будет препятствовать", - говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.

Кац сообщил, что попытается повлиять и на третьи страны, включая США, чтобы те ограничили импорт турецких продуктов.

Отметим, что Турция с 9 апреля ввела ограничения на экспорт ряда промтоваров в Израиль.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin XİN başçısı Türkiyənin sanksiyalarından sonra cavab addımlarını açıqlayıb
Версия на английском языке Israeli FM announces retaliatory steps after Türkiye’s sanctions

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