Турция ввела запрет на экспорт ряда промышленных товаров в Израиль

Турция с 9 апреля вводит ограничения на экспорт ряда продукции в Израиль в связи с ситуацией в секторе Газа.

Турция с 9 апреля вводит ограничения на экспорт ряда промтоваров в Израиль в связи с ситуацией в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минторга страны.

В частности ограничения введены на экспорт 54 позиций промышленных товаров, в том числе различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

В ведомстве заявили, что в будущем перечень запрещенных на экспорт товаров может расшириться.

"Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках своих обязательств, вытекающих из международного права, не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не прекратит препятствовать поставкам гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.