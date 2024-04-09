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Турция ввела запрет на экспорт ряда промышленных товаров в Израиль

Турция ввела запрет на экспорт ряда промышленных товаров в Израиль Турция с 9 апреля вводит ограничения на экспорт ряда продукции в Израиль в связи с ситуацией в секторе Газа.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 10:25
Турция ввела запрет на экспорт ряда промышленных товаров в Израиль

Турция с 9 апреля вводит ограничения на экспорт ряда промтоваров в Израиль в связи с ситуацией в секторе Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минторга страны.

В частности ограничения введены на экспорт 54 позиций промышленных товаров, в том числе различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиатопливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

В ведомстве заявили, что в будущем перечень запрещенных на экспорт товаров может расшириться.

"Решение будет оставаться в силе до тех пор, пока Израиль в рамках своих обязательств, вытекающих из международного права, не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не прекратит препятствовать поставкам гуманитарной помощи", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Türkiye bans export of several industrial goods to Israel
Версия на азербайджанском языке Türkiyə İsrailə bir sıra məhsulların ixracına qadağa qoyub

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