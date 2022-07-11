Глава МИД Британии выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Глава МИД Британии Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра.

Глава британского МИД Лиз Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост главы правящей Консервативной партии страны и ее правительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она объявила в авторской статье, опубликованной в воскресенье вечером на сайте газеты "The Daily Telegraph".

"Мы сталкиваемся с серьезнейшими вызовами у себя дома на фоне глобального экономического кризиса. Мы сталкиваемся и с серьезнейшими вызовами за рубежом, исходящими от агрессивной России и все более решительного Китая, - написала она. - Осталось меньше двух лет для подготовки к следующим выборам. Это будет трудное противостояние, но в нем можно победить, выполнив обещания перед британским народом. Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что могу вести людей за собой, выполнять обещания и принимать трудные решения".

В статье Трасс ставит себе в заслугу то, что "помогла (Великобритании) возглавить международные ответные действия" на войну России в Украине и ввела против Москвы "жесткий пакет санкций, дав пример всему миру". Трасс и британский министр обороны Бен Уоллес считались фаворитами гонки за премьерский пост, однако 9 июля Уоллес объявил, что не будет участвовать во внутрипартийной избирательной кампании.