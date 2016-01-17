Глава МАГАТЭ проведет встречу с президентом Ирана

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Глава МАГАТЭ Юкиа Амано проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, передает Reuters. Встреча пройдет 17 января в Тегеране, отмечает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Представитель ООН и иранский президент обсудят роль МАГАТЭ в верификации и мониторинге обязательств Тегарана в ядерной сфере.

Ранее сообщалось, что Роухани поблагодарил Господа и терпеливый народ Ирана после имплементации соглашения.

До этого стало известно, что МАГАТЭ подтверждает выполнение Ираном всех требований для имплементации соглашения по атому.