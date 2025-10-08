Глава Госслужбы: Египет не предлагал ХАМАС сдать оружие
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 21:38
Египетские посредники, участвующие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, предложили палестинскому движению ХАМАС временно прекратить огонь в анклаве, а не разоружиться полностью.
Как сообщает Report, об этом телеканалу Al-Ghad TV заявил глава Государственной информационной службы Египта Дия Рашван.
"Разоружение ХАМАС создало бы серьезные трудности, поэтому египетская сторона предложила приостановить огонь в Газе. Движение положительно отреагировало на эту инициативу", - заявил он.
