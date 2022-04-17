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Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени

Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России - это лишь вопрос времени. Поскольку европейские санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 16:31
Глава Еврокомиссии назвала дефолт России вопросом времени

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что национальный дефолт России - это лишь вопрос времени. Поскольку европейские санкции против РФ с каждой неделей все глубже проникают в экономику страны.

Как передает Report, об этом сказала она в интервью изданию Bild.

"Санкции с каждой неделей все глубже проникают в российскую экономику: экспорт в Россию упал на 70%. 700 российских самолетов потеряли свои лицензии из-за отсутствия запчастей и обновлений программного обеспечения", - отметила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сотни крупных компаний и тысячи специалистов отворачиваются от РФ.

"Согласно текущим прогнозам, валовой внутренний продукт России сократится на 11%. Национальный дефолт России - лишь вопрос времени", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası: “Rusiyanın defoltu zaman məsələsidir”

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