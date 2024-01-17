Глава ЕК: В феврале представим предложения по реформированию Евросоюза

Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения.

Еврокомиссия в феврале представит предложения по реформированию ЕС для его эффективного функционирования после расширения.

Как передает Report, об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"В следующем месяце Еврокомиссия изложит свои идеи в докладе Европейскому парламенту и Совету перед дискуссией лидеров, которую организует Бельгия", - сказала она.

Глава ЕК напомнила, что в конце прошлого года ЕС принял решение о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а Грузии был предоставлен статус кандидата. Кроме того, ЕС ведет переговоры о вступлении государств Западных Балкан.

Ранее в ЕС высказывали сомнения о возможности функционирования союза в расширенном составе по действующим правилам. В частности, обсуждалась возможная отмена принципа единогласного принятия решений по ключевым вопросам.