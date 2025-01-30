Глава ЕК: Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе в США

Глава Европекомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в столице США.

Глава Европекомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в столице США.

Как передает Report, об этом говорится в ее публикации в соцсетях.

"Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе - столкновением самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Европа в этот трудный момент поддерживает семьи погибших и американский народ в целом. Наши сердца и мысли с вами", - отметила она.