О нас

Глава ЕК: Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе в США

Глава ЕК: Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе в США Глава Европекомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в столице США.
Другие страны
30 января 2025 г. 13:04
Глава ЕК: Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе в США

Глава Европекомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в столице США.

Как передает Report, об этом говорится в ее публикации в соцсетях.

"Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе - столкновением самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Европа в этот трудный момент поддерживает семьи погибших и американский народ в целом. Наши сердца и мысли с вами", - отметила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке EC head: Deeply saddened by news of terrible disaster in US
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının sədri: ABŞ-dəki dəhşətli qəza xəbərindən dərindən kədərləndik

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi