Глава ЕК: Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе в США

Глава Европекомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в столице США.
Как передает Report, об этом говорится в ее публикации в соцсетях.
"Глубоко опечалены известием об ужасной катастрофе - столкновением самолета и вертолета в Вашингтоне, округ Колумбия. Европа в этот трудный момент поддерживает семьи погибших и американский народ в целом. Наши сердца и мысли с вами", - отметила она.
Deeply saddened to hear the news of the terrible crash between an airplane and a helicopter in Washington DC.
Europe stands with the families of the victims in this difficult moment - and with the American people as a whole.