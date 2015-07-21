Германия ожидает разъяснений от США по поводу слежки за главой МИД

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ МИД Германии попросил у властей США разъяснений в связи с опубликованными организацией Wikileaks данными о слежке Агентства национальной безопасности (АНБ) США за министром иностранных дел ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который ранее уже занимал этот пост с 2005 по 2009 годы, а также другими дипломатами.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД ФРГ подчеркнули, что не могут подтвердить достоверность данных Wikileaks.

"Шпионаж среди партнеров является неприемлемым", - подчеркнули в министерстве.

По информации Wikileaks, Штайнмайера американские спецслужбы прослушивали сразу после его визита в США 29 ноября 2005 года, где он встречался со своей коллегой Кондолизой Райс.

Список опубликованных Wikileaks целей АНБ в германском МИД говорит о том, что слежка за его сотрудниками велась еще до осуществления серии терактов 11 сентября 2001 года в США. В объектив американских спецслужб попал также вице-канцлер и глава МИД ФРГ (1998-2005 гг.) Йошка Фишер.