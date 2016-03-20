FlyDubai выплатит по $20 тысяч семьям погибших пассажиров

Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Авиакомпания FlyDubai дополнительно выплатит по $20 тыс. семьям пассажиров, которые погибли при крушении Boeing 737-800 в Ростове-на-Дону.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте компании.

«Flydubai дополнительно организует программу выплат семьям на сумму в $20 тыс. на одного пассажира, в соответствии с нашими условиями перевозок, с целью решения неотложных финансовых нужд», — говорится в сообщении.

В заявлении компании указано, что помощь близким погибших является приоритетной.

В Министерстве транспорта России ранее заявили, что главы четырех регионов, жители которых погибли при крушении Boeing в Ростове-на-Дону, заявили о готовности выделить семьям погибших по 1 млн руб.

Boeing 737-800 компании FlyDubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, упал при посадке в условиях плохой видимости. Всего на борту находились 62 человека, все они погибли.