FLNKS призвал к мирному сопротивлению против навязанного канакам соглашения по Новой Каледонии

Канакский и социалистический фронт национального освобождения (Le Front de libération nationale kanak et socialiste, FLNKS), главное движение за независимость Новой Каледонии, призвал своих сторонников к мирной мобилизации и сопротивлению попыткам официального Парижа навязать политическое урегулирование без согласия канакского народа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на французское издание Le Monde.

"Мы обращаемся к нашим активным силам с мирным призывом сказать стоп государству, если оно намерено навязать свою политику", - заявила в Нумеа на пресс-конференции в среду профсоюзный деятель Мари-Пьер Гойеш, входящая в политбюро FLNKS.

Председатель FLNKS Кристиан Тейн, выступая по видеосвязи из Мюлуза (Верхний Рейн), со своей стороны назвал соглашение “принудительным”, предложенное лично президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Доминик Фоши, генеральный секретарь Каледонского союза и член политического бюро FLNKS заявил, что фронт официально отвергает проект Буживальского соглашения ввиду его несовместимости с основами борьбы за независимость региона.

Государственный министр по делам заморских территорий Франции Мануэль Вальс заявил, что посетит Новую Каледонию с 18 августа, чтобы попытаться сохранить Буживальское соглашение, которое он представляет как плод многомесячной работы с участием всех сторон, в том числе делегации FLNKS.

Однако, руководство фронта на пресс-конференции подчеркнуло, что итоговые формулировки соглашения не отражают ни духа переговоров, ни принципиальных позиций движения.

Отметим, что FLNKS заявил об отклонении Буживальского соглашения.

Буживальское соглашение подписано 12 июля 2025 года в городе Буживале близ Парижа между Францией и политическими силами Канаки (Новой Каледонии). Документ предусматривает новую политическую модель, в рамках которой территория остается в составе Франции, но получает статус "Государства Новой Каледонии" — автономного образования с особым статусом.

Согласно документу, канаки будут иметь двойное гражданство — французское и вновь учрежденное "каледонское". Документ также предполагает постепенное расширение суверенных полномочий государства, включая передачу полномочий в сфере обороны, безопасности и других областях. Однако вступление соглашения в силу возможно только после положительного исхода референдума, запланированного в Новой Каледонии на 2026 год, что вызвало недовольство у сторонников независимости региона.

Ранее Международный фронт деколонизации (FID) также отклонил Буживальское соглашение. FID особо подчеркнул, что теория "разделенного суверенитета" и концепция "двойного гражданства", содержащиеся в соглашении, не обеспечивают полноценной реализации права на самоопределение. Это право, как напомнили в организации, юридически закреплено как во французской Конституции, так и в Резолюции №1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН - одном из ключевых документов международного права.

В мае 2024 года действия французских силовых структур, сопровождавшиеся насилием против канаков, требующих права на свободу, привели к жертвам в Новой Каледонии - погибло 14 мирных жителей.