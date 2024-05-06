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Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии

Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии.
Другие страны
6 мая 2024 г. 11:00
Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии

Финляндия начала хранить военную технику в Норвегии.

Как передает Report, об этом в интервью газете The Financial Times заявил замначальника штаба по вооружению и логистике финских сил обороны генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

"Мы планируем хранить технику в других странах. Это вопрос безопасности поставок, распределение запасов. Частично мы это уже начали. Мы планируем хранить технику и в Швеции, а также в более отдаленных странах. Речь идет о технике, боеприпасах и, возможно, запчастях", - заявил он.

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