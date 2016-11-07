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    ФБР выступило с заявлением по поводу писем Хиллари Клинтон

    ​ФБР не будет предъявлять обвинения Хиллари Клинтон

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ ФБР окончило проверку переписки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и не обнаружило оснований для предъявления Клинтон обвинений.

    Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Турции, об этом в письме членам Конгресса заявил директор ФБР Джеймс Коми.

    Согласно заявлению, кандидат в президенты удовлетворена результатами проверки. 

    Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп выразил протест письму директора ФБР. Он отметил, что Х.Клинтон защищается мошеннической системой.

    Отметим, что в августе 2015 года было начато расследование в связи с официальной перепиской Х.Клинтон, которая находилась в должности госсекретаря в 2009-2013 гг.

    Напомним, 8 ноября в США пройдут президентские выборы. Согласно опросам, Х.Клинтон опережает Д.Трампа на 2-5%.

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