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ФБР установило личность мужчины, совершившего наезд на людей в Новом Орлеане

ФБР установило личность мужчины, совершившего наезд на людей в Новом Орлеане Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило личность мужчины, который совершил наезд на людей в Новом Орлеане, штат Луизиана.
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1 января 2025 г. 22:40
ФБР установило личность мужчины, совершившего наезд на людей в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) США установило личность мужчины, который совершил наезд на людей в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание NOLA.

По его сведениям, подозреваемый, предположительно стрелявший в полицию, был убит на месте, его опознали как 42-летнего Шамсуд-Дин Джаббара.

СМИ указывает, что в машине мужчины был флаг террористической организации ИГИЛ.

Напомним, что 1 января в Новом Орлеане, штат Луизиана, водитель пикапа врезался в толпу на улице Бурбон-стрит и открыл стрельбу. В результате теракта убиты 10 человек. На месте преступления были найдены самодельные взрывные устройства.

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