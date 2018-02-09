Европарламент отменил переход на "зимнее" время в ЕС

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Европарламент принял резолюцию, призывающую Еврокомиссию (ЕК) отказаться от практики перевода Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Европарламентарии на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге провели дебаты по вопросу перехода стран-членов ЕС на летнее время.

"Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения", - сообщили в пресс-службе ассамблеи.

Депутаты призвали ЕК провести "тщательную оценку мер летнего времени", высказавшись при этом за сохранение единого подхода на уровне ЕС.