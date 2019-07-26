Комиссар ЕС по вопросам расширения заявил о своей возможной отставке

Европейский комиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан, занимающий эту должность в составе двух последних Еврокомиссий (ЕК) с 2014 года, вероятно, покинет свой пост.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он заявил журналистам в Белграде на совместной пресс-конференции с премьером Сербии Аной Брнабич.

"Вероятно, я покину свою должность, но я останусь привержен региону, каким бы ни была моя следующая работа. Надеюсь, что будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен будет работать над европейской перспективой Западных Балкан", - заявил он.

Й.Хан поблагодарил сербских коллег за взаимодействие на протяжении последних лет и пообещал дальнейшую поддержку Белграду на пути в ЕС.

Отвечая на вопрос, какую должность он займет в новом составе Еврокомиссии, политик ответил: "Я хотел бы это знать, но не знаю".

По его словам, до конца августа идет формирование списков кандидатов, на основе которых будущая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен к 1 ноября сформирует ее новый состав "в соответствии со своими целями".