ЕС выделил 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине

Страны Евросоюза выделили 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине.

Страны Евросоюза выделили 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн на конференции по реконструкции Украины в Берлине.

"Сегодня мы подписали первые соглашения. Вместе с нашими банками-партнерами мы выделили 1,4 млрд евро гарантий для привлечения новых частных инвестиций в Украину", - сказала она.

В случае потери инвесторами своих денег в Украине эти гарантии должны компенсировать часть потерь.