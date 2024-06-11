О нас

ЕС выделил 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине

ЕС выделил 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине Страны Евросоюза выделили 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине.
Другие страны
11 июня 2024 г. 17:24
ЕС выделил 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине

Страны Евросоюза выделили 1,4 млрд евро на гарантирование частных инвестиций в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн на конференции по реконструкции Украины в Берлине.

"Сегодня мы подписали первые соглашения. Вместе с нашими банками-партнерами мы выделили 1,4 млрд евро гарантий для привлечения новых частных инвестиций в Украину", - сказала она.

В случае потери инвесторами своих денег в Украине эти гарантии должны компенсировать часть потерь.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Азербайджане запрещаются родственные браки
В Азербайджане запрещаются родственные браки
11 июня 2024 г. 14:25
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi