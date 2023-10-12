Эмманюэль Ле Мерлюс: Если Франция не изменит свое отношение к бретонскому языку - он исчезнет

Если отношение Франции к бретонцам не изменится, то говорящих на этом языке останется всего несколько десятков тысяч.

Если отношение Франции к Бретани и бретонцам не изменится, то говорящих на этом языке практически не останется, язык находится на грани исчезновения.

Как передает Report, об этом сказал представитель неправительственной организации "Unis dans la Diversité Linguistique / Unanet e Liesseurted ar Yezhù" Эмманюэль Ле Мерлюс, выступая на Варшавской конференции по Человеческому измерению 2023 года.

"Это последний кельтский язык, на котором говорят на европейском континенте. В начале 20 века на этом языке говорили более миллиона человек. Сегодня большинству из них за семьдесят пять лет. Если отношение Франции к бретонцам не изменится, говорящих на нем останется всего несколько десятков тысяч. ЮНЕСКО отнесла бретонский к языкам, находящимся под серьезной угрозой исчезновения", - сказал он.

По его словам, согласно соглашению от 15 марта 2022 года французское государство обязалось увеличить число студентов, изучающих бретонский язык, с 19 000 до 30 000 к 2027 году и мобилизовать ресурсы для подготовки учителей. Однако, очень немногие новые школы с обучением на бретонском языке были открыты к началу учебного года в сентябре 2022 года и в прошлом месяце.

Министерство образования также пока не объявило о плане подготовки учителей, при том, что для достижения целей, изложенных в соглашении, необходимо подготовить 400 учителей.

"Ассоциации Бретани просят французское государство сдержать свои обещания. Франция все еще не подписала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Франция до сих пор не ратифицировала Хартию Совета Европы о региональных языках меньшинств",- заключил Ле Мерлюс.