О нас

Эмманюэль Ле Мерлюс: Если Франция не изменит свое отношение к бретонскому языку - он исчезнет

Эмманюэль Ле Мерлюс: Если Франция не изменит свое отношение к бретонскому языку - он исчезнет Если отношение Франции к бретонцам не изменится, то говорящих на этом языке останется всего несколько десятков тысяч.
Другие страны
12 октября 2023 г. 14:00
Эмманюэль Ле Мерлюс: Если Франция не изменит свое отношение к бретонскому языку - он исчезнет

Если отношение Франции к Бретани и бретонцам не изменится, то говорящих на этом языке практически не останется, язык находится на грани исчезновения.

Как передает Report, об этом сказал представитель неправительственной организации "Unis dans la Diversité Linguistique / Unanet e Liesseurted ar Yezhù" Эмманюэль Ле Мерлюс, выступая на Варшавской конференции по Человеческому измерению 2023 года.

"Это последний кельтский язык, на котором говорят на европейском континенте. В начале 20 века на этом языке говорили более миллиона человек. Сегодня большинству из них за семьдесят пять лет. Если отношение Франции к бретонцам не изменится, говорящих на нем останется всего несколько десятков тысяч. ЮНЕСКО отнесла бретонский к языкам, находящимся под серьезной угрозой исчезновения", - сказал он.

По его словам, согласно соглашению от 15 марта 2022 года французское государство обязалось увеличить число студентов, изучающих бретонский язык, с 19 000 до 30 000 к 2027 году и мобилизовать ресурсы для подготовки учителей. Однако, очень немногие новые школы с обучением на бретонском языке были открыты к началу учебного года в сентябре 2022 года и в прошлом месяце.

Министерство образования также пока не объявило о плане подготовки учителей, при том, что для достижения целей, изложенных в соглашении, необходимо подготовить 400 учителей.

"Ассоциации Бретани просят французское государство сдержать свои обещания. Франция все еще не подписала Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств. Франция до сих пор не ратифицировала Хартию Совета Европы о региональных языках меньшинств",- заключил Ле Мерлюс.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Emmanuel de Merlus: Breton language to vanish if France does not change its attitude
Версия на азербайджанском языке QHT nümayəndəsi: “Fransa münasibətini dəyişməsə, breton dili yox olacaq”

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Кыргызстан
12 октября 2023 г. 15:09
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
ФотоДепутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана
12 октября 2023 г. 14:25
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
МИД Азербайджана ответил на заявления Никола Пашиняна
11 октября 2023 г. 15:04
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
Президент Ильхам Алиев принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации
10 октября 2023 г. 21:12
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
Милли Меджлис примет заявление по случаю 20-летия избрания Ильхама Алиева президентом Азербайджана
10 октября 2023 г. 18:31
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
Президент: На днях выявлен факт разрушения и использования в качестве хлева Малыбейлинской мечети
10 октября 2023 г. 17:18
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
Ильхам Алиев направил обращение участникам 27-го заседания Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 17:12
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости
10 октября 2023 г. 16:59
В Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
ФотоВ Шуше проходит 27-е заседание Совета министров ОЭС
10 октября 2023 г. 16:02
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
Рамиль Усубов: Привлеченные к ответственности авантюристы дают показания в Баку
10 октября 2023 г. 10:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi