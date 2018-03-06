Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер ответит за теракт в еврейском культурном центре

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер и высокопоставленные чиновники из ее администрации предстанут перед судом в связи с расследованием взрыва в еврейском культурном центре (AMIA) в Буэнос-Айресе в 1994 году.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении правительственного центра правовой информации (CIJ).

Как сообщается в заявлении, федеральный судья Клаудио Бонадио отправляет на рассмотрение суда дело, по которому на слушаниях предстанут Киршнер, экс-глава МИД Эктор Тимерман и другие обвиняемые по этому делу.

Кристина Киршнер, Эктор Тимерман должны будут ответить в качестве соучастников, уголовно ответственных за преступления, связанные с укрывательством.

В 2015 году прокурор Аргентины Альберто Нисман обвинил Киршнер и Тимермана в сговоре с целью «обеспечить безнаказанность» иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву. Позднее прокурор был застрелен.

Федеральный судья Клаудио Бонадио потребовал лишить Киршнер законодательного иммунитета и поместить ее под арест.