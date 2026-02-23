Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 21:39
    Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан полицией по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями из-за имевшей место передачи конфиденциальных правительственных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

    В Скотленд-Ярде фактически подтвердили информацию о задержании Мандельсона, однако в пресс-релизе полиции его имя не называется, учитывая, что в его адрес пока не выдвинуты обвинения.

    "Сотрудники полиции задержали 72-летнего мужчину по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был задержан по месту жительства в Камдене (Лондон - ред.) 23 февраля и доставлен на допрос в один из полицейских участков Лондона", - отмечается в заявлении правоохранительных органов.

    посол Великобритания Питер Мандельсон дело Эпштейна

