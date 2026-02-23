Экс-посла Британии в США Мандельсона задержали по делу Эпштейна

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан полицией по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями из-за имевшей место передачи конфиденциальных правительственных сведений американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News.

В Скотленд-Ярде фактически подтвердили информацию о задержании Мандельсона, однако в пресс-релизе полиции его имя не называется, учитывая, что в его адрес пока не выдвинуты обвинения.

"Сотрудники полиции задержали 72-летнего мужчину по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он был задержан по месту жительства в Камдене (Лондон - ред.) 23 февраля и доставлен на допрос в один из полицейских участков Лондона", - отмечается в заявлении правоохранительных органов.