ЕК предложила выделить Украине помощь в размере 1 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Европейская комиссия сегодня предложила провести первый транш в размере 1 млрд евро в рамках предоставления макрофинансовой помощи Украине. Это первая часть экстренной программы макрофинансовой помощи объемом 9 млрд евро, о которой комиссия объявила 18 мая 2022 года", - говорится в сообщении.