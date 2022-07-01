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ЕК предложила выделить Украине помощь в размере 1 млрд евро

ЕК предложила выделить Украине помощь в размере 1 млрд евро Еврокомиссия (ЕК) в пятницу предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.
Другие страны
1 июля 2022 г. 20:35
ЕК предложила выделить Украине помощь в размере 1 млрд евро

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу предложила выделить Украине первый транш экстренной макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Европейская комиссия сегодня предложила провести первый транш в размере 1 млрд евро в рамках предоставления макрофинансовой помощи Украине. Это первая часть экстренной программы макрофинансовой помощи объемом 9 млрд евро, о которой комиссия объявила 18 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке European Commission proposes $1 billion for Ukraine
Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyası Ukraynaya 1 milyard avro ayırmağı təklif edir

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