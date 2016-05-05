Джон ​Керри посетит Францию и Великобританию

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь Джон Керри отправляется в конце текущей недели с визитами во Францию и Великобританию.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер.

Как он уточнил, в Париже у главы внешнеполитического ведомства США пройдут переговоры с французским коллегой, на которых будут обсуждаться, в частности, вопросы, относящиеся к урегулированию конфликтов в Сирии и на Украине. Во Франции Керри будет находиться 8-10 мая, указал Тонер.

Затем, продолжал он, шеф американской дипломатии вылетит в Великобританию, где он, в частности, возглавит делегацию США на "антикоррупционном саммите" в Лондоне. После этого Керри побывает в Оксфордском университете, добавил Тонер. Согласно изложенной им информации, в Соединенном Королевстве госсекретарь США проведет 10-12 мая.