Де Мистура примет участие во встрече России, США и ООН по Сирии в Женеве

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура примет во вторник участие в трехсторонней встрече в Женеве в формате РФ, США и ООН, посвященной межсирийскому урегулированию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в понедельник в офисе де Мистуры.

"Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура был приглашен для участия в трехсторонней встрече, созванной сопредседателями Международной группы поддержки Сирии (МГПС) для обсуждения ситуации в Сирии и того, как продвинуться вперед в политическом процессе. Эта встреча состоится завтра, 26 июля", - сообщили в пресс-службе офиса спецпосланника ООН.