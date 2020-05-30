​Дания с 15 июня открывает границы с тремя странами

Немцы, норвежцы и исландцы смогут приезжать в Данию с 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр страны Метте Фредериксен.

"Следующим шагом, который мы собираемся совершить, станет открытие границ. Дания - маленькая страна с открытой экономикой, основу нашей жизни составляет торговля с другими странами, и наше вдохновение мы черпаем из остального мира, - заявила глава правительства. - Мы являемся страной, которая привыкла к большому наплыву туристов. Мы хотим оставаться открытыми, несмотря на эпидемию коронавируса, которой подверглась как Дания, так и весь мир".

Напомним, что из-за пандемии страна была закрыта с 14 марта и сейчас готовится возобновить прием иностранцев. Для них, впрочем, сохранятся отдельные ограничения - правила. Так, чтобы совершить туристическую поездку в Данию, они должны предварительно забронировать проживание вне Копенгагена как минимум на шесть ночей.

Для шведов страна по-прежнему останется закрытой. "У Дании и Швеции тесные отношения, это останется и в будущем... Дания и Швеция занимают разные позиции в отношении коронавируса, и это повлияло на наше решение о границе", - пояснила премьер.

Для самих датчан поездки за границу не рекомендованы до 31 августа.