CNN: Рубио и Уиткофф представят США на переговорах по Украине в Женеве

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве 23 ноября, посвященных обсуждению предложенного Вашингтоном мирного плана по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника.

Цель переговоров – согласование формулировок перед предстоящей встречей украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Министр армии США Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. Он возглавляет команду, которая будет обсуждать возможные направления к миру, говорится в сообщении.

Ранее Зеленский в обращении к народу подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор, и заявил, что следующая неделя будет "очень непростой" для Украины. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова обсуждать документ.