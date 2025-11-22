Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    CNN: Рубио и Уиткофф представят США на переговорах по Украине в Женеве

    Другие страны
    • 22 ноября, 2025
    • 21:53
    CNN: Рубио и Уиткофф представят США на переговорах по Украине в Женеве

    Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве 23 ноября, посвященных обсуждению предложенного Вашингтоном мирного плана по завершению российско-украинской войны.

    Как передает Report, об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника.

    Цель переговоров – согласование формулировок перед предстоящей встречей украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

    Министр армии США Дэниел Дрисколл уже прибыл в Женеву. Он возглавляет команду, которая будет обсуждать возможные направления к миру, говорится в сообщении.

    Ранее Зеленский в обращении к народу подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор, и заявил, что следующая неделя будет "очень непростой" для Украины. Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Москва готова обсуждать документ.

    Лента новостей