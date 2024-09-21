CNN: На борту затонувшей у Сицилии яхты могла быть важная секретная информация

Секретные данные, имеющие отношение к западным разведслужбам, могли находиться на борту потерпевшей крушение яхты Bayesian.

Секретные данные, имеющие отношение к западным разведслужбам, могли находиться на борту потерпевшей крушение яхты Bayesian.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

На яхте могли находиться водонепроницаемые сейфы, в которых хранились два суперзашифрованных дисковых накопителя с секретной информацией, говорится в сообщении.

По версии CNN, эти данные могут представлять интерес для спецслужб всего мира, в связи с чем водолазы попросили усилить охрану обломков судна.

Отмечается, что первоначально местные правоохранители опасались, что воры могут попытаться похитить с яхты ювелирные украшения и другие ценные вещи, однако теперь большее беспокойство у них вызывает сохранность конфиденциальной информации.

Напомним, что яхта Bayesian затонула у берегов Сицилии 19 августа во время шторма. Всего на борту затонувшей яхты находились десять членов экипажа и 12 пассажиров, из них 15 человек были спасены голландским парусником Sir Robert. Погибли семь человек, в том числе британский бизнесмен-миллиардер Майкл Линч.