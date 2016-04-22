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    Число жертв землетрясения в Эквадоре достигло 587 человек

    Погибли 20 граждан других государств

    Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Эквадора сообщила об увеличении числа погибших в результате сильнейшего землетрясения до 587 человек.

    Как передает Report, отмечается, что больше всего погибших — в городе Манта, там стихия унесла жизни 174 человек.

    В Педерналесе были найдены тела еще 172 человек, в городе Портовьехо обнаружены 116 погибших.
    При этом, по последним данным, погибли 20 граждан других государств, в том числе Колумбии, Кубы, Доминиканской Республики, Великобритании, Ирландии, Канады, Италии и Германии.

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