Число жертв землетрясения в Эквадоре достигло 587 человек

Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ Генеральная прокуратура Эквадора сообщила об увеличении числа погибших в результате сильнейшего землетрясения до 587 человек.

Как передает Report, отмечается, что больше всего погибших — в городе Манта, там стихия унесла жизни 174 человек.

В Педерналесе были найдены тела еще 172 человек, в городе Портовьехо обнаружены 116 погибших.

При этом, по последним данным, погибли 20 граждан других государств, в том числе Колумбии, Кубы, Доминиканской Республики, Великобритании, Ирландии, Канады, Италии и Германии.