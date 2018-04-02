Число жертв столкновений на границе сектора Газа возросло до 16

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Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Количество погибших в результате столкновений с израильскими военными достигло 16.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства здравоохранения сектора Газа Ашрафа аль-Кедры.

Ранее сообщалось о гибели 15 палестинцев и около 1,5 тысячи пострадавших.

"Двадцатидевятилетний палестинец погиб в результате ранения, которое он получил в пятницу во время столкновений с израильской армией на востоке города Хан-Юнис", - говорится в заявлении.

30 марта началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В армии Израиля подсчитали, что в протестных акциях участвовали порядка 30 тысяч палестинцев.