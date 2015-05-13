​Число жертв нового землетрясения в Непале достигло 65 человек

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Число жертв землетрясения в Непале магнитудой 7,3, которое произошло там в первой половине дня во вторник, 12 мая, достигло 65 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям.

"У нас имеется информация о 65 погибших и 1926 пострадавших", - уточняется на странице Центра в Twitter.

Толчки также ощущались и в Индии, где свою работу приостановили метрополитены городов Нью-Дели и Калькутта. Индийское министерство внутренних дел располагает информацией о 17 погибших, в том числе 16 - в восточном штате Бихар.