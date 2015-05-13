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    ​Число жертв нового землетрясения в Непале достигло 65 человек

    Толчки также ощущались и в Индии, где погибли 17 человек

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Число жертв  землетрясения в Непале магнитудой 7,3, которое произошло там в первой половине дня во вторник, 12 мая, достигло 65 человек. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в Национальном центре по чрезвычайным ситуациям.

    "У нас имеется информация о 65 погибших и 1926 пострадавших", - уточняется на странице Центра в Twitter.

    Толчки также ощущались и в Индии, где свою работу приостановили метрополитены городов Нью-Дели и Калькутта. Индийское министерство внутренних дел располагает информацией о 17 погибших, в том числе 16 - в восточном штате Бихар.

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